Dj Hardwell in Formule 1: 'Zoooo, maar dát gaat hard!'

EINDHOVEN - 'Zóóóó, maar dat gaat hard!' Dat is de reactie van dj Hardwell uit Breda net nadat hij een ritje in een formule 1 op het parcours in Mexico heeft gemaakt. "Je weet hoe hard het gaat, maar om er dan zelf in te zitten, dat is niet normaal."

Zondagavond probeert Hamilton zijn vierde wereldtitel te halen in Mexico. Maar voorafgaand aan de race mocht Hardwell het eens in een formule 1-auto proberen. En dat liet hij zich geen twee keer zeggen.



'Het vliegt voorbij'

"Het vliegt allemaal voorbij", zegt hij met een brede grijns tegen Ziggo Sport. Ik vind het gewoon een kunst hoe snel die auto accelereert. Het gaat zo hard, en dan heb je die bochten nog."



Met het beëindigen van ritje is de Bredase dj nog niet klaar in Mexico. Na de race treedt Hardwell ook nog op.



