Link met motorclub Satudarah kan muurschildering kickbokslegende Ramon Dekkers tegenhouden

BREDA - De wijk Tuinzigt krijgt voorlopig geen levensgrote muurschildering van hun lokale held, de kickbokslegende Ramon Dekkers. De gemeente Breda wil op last van burgemeester Depla eerst onderzoeken of Dekkers, die bijna vijf jaar geleden is overleden, geen innige band had met motorclub Satudarah. Dit tot groot ongenoegen van de bewoners van de wijk Tuinzigt.

Eigenlijk zijn de bewoners van de wijk Tuinzigt gewoon heel erg boos. Al tijden zijn zij bezig om een muurschildering van achtvoudig wereldkampioen Ramon Dekkers op de zijkant van een huis aan de Ahornstraat te krijgen. Terwijl zij dachten dat de zaak rond was, ketste die op het laatste moment toch nog af. Woningcorporatie WonenBreburg en de gemeente Breda, die het plan van een muurschildering zelf initieerden, trokken hun keutel in.



Banden met Satudarah?

Naast die teleurstelling is er nu ook woede. Een nieuwe boodschap van burgemeester Depla heeft kwaad bloed gezet bij de bewoners van Tuinzigt. Depla liet namelijk via wethouder Patrick van Lunteren aan een afvaardiging weten dat er onderzoek komt. De gemeente wil onderzoeken of de overleden kickbokslegende banden had met motorclub Satudarah.



Een opmerkelijke actie, want het overleg over de muurschildering van Ramon Dekkers loopt al een jaar. Wethouder Van Lunteren haalt de kastanjes uit het vuur. "Tja, vermeende banden", zegt Van Lunteren. "Bij zijn begrafenis was er een hele vertegenwoordiging van Satudarah. Dat is alle reden om daar nog even serieus naar te kijken. Dat hoeft niks te betekenen, maar we willen het wel zeker weten."



Bewoners en familie zijn boos

De wijkbewoners, maar ook de familie van Ramon Dekkers, vinden het onderzoek grote onzin en zijn boos. Volgens hen is er geen connectie en wordt de overleden kickbokser nu onterecht op een vervelende manier weggezet. Er zou gesuggereerd zijn dat er een crimineel luchtje aan zit. "Ik word er erg verdrietig van", zegt Ivonne Peeters, één van de initiatiefnemers van de muurschildering. "Dat zijn fans en ook gewoon bekenden, er waren zoveel mensen op de begrafenis."



"Ze waren op zijn begrafenis", zegt wethouder Van Lunteren. "Dus dan is er een relatie geweest. Laten we hopen dat het fans zijn en van het positieve uitgaan. Iedereen mag trots zijn op een achtvoudig wereldkampioen. Maar dat willen we dan wel zeker weten voordat we iemand op de muur zetten met gemeenschapsgeld. Niet dat je achteraf denkt van dat hadden we beter niet kunnen doen."



'Discussie over motorbendes is bekend'

Toch snapt ook Patrick van Lunteren het sentiment wel bij de wijkbewoners van Tuinzigt. "Iedereen is trots op de sportieve prestaties van Ramon Dekkers, ik ook", zo zegt hij. "Maar dat er op zijn begrafenis een stoet was met motorrijders van Satudarah is aanleiding voor de zogenaamde lokale driehoek om hier naar te kijken. De discussie over motorbendes is natuurlijk bekend."



De wethouder wil -samen met WonenBreburg- met de bewoners in gesprek blijven. De initiatiefnemers van de muurschildering hebben al aan Omroep Brabant aangegeven niet te pikken wat er is gezegd.