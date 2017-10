Partij voor de Dieren doet voor het eerst mee in Brabant

TILBURG - Voor het eerst doet de Partij voor de Dieren mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant. De partij zal op de kieslijst staan in Tilburg. Waarom Tilburg? "Het is een linkse stad en hier hadden we de goede kandidaten", zegt beoogd lijsttrekker Peggy Cremers.

Op dit moment doet de partij mee in twaalf gemeenten in Nederland. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden dat er negentien. Slecht één van die gemeenten ligt dus in Brabant. De partij won in 2015 wel twee zetels tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten.



Sluis 2

Eén van de eerste zaken waar Cremers in Tilburg aan wil werken als ze wordt gekozen, is de mogelijke sloop van Sluis 2. Volgens haar daalt daardoor het grondwaterpeil wat nadelige gevolgen heeft voor het lokale klimaat. Maar Cremers wil ook meer aandacht voor duurzaamheid. "Tilburg is een ambitieuze, groene stad. Maar het kan nog duurzamer."



De lijst moet nog wel tijdens het congres van de partij worden goedgekeurd. Dat gebeurt op 19 november.