Een pension in Duitsland runnen met je zus: 'Ik had gedacht dat het makkelijker zou zijn'

BREDA - Elke dag, zeven dagen per week met je zus samen een nieuw pension runnen in Duitsland. Dat er dan makkelijk irritaties kunnen ontstaan, hebben de Brabantse zussen Astrid Campenhout uit Breda en Petra van der Zee uit Wagenberg aan den lijve ondervonden. "Ik had gedacht dat het makkelijker zou zijn", zegt Astrid in het tv-programma Ik Vertrek dat de twee zussen volgde.

De twee verlaten Brabant en nemen in het Duitse dorp Gemerode voor 120.000 euro een pension over. Dit wordt gefinancierd met een voorschot op de erfenis van hun 86-jarige moeder Jeanne. Ook zij gaat mee naar Duitsland. De mannen van Astrid en Petra blijven in eerste instantie in Nederland, maar volgen snel.



De rolverdeling is duidelijk. Astrid is met haar man vooral in de keuken te vinden. Petra en haar man regelen de overnachtingen.



Kroketten

Daar in Duitsland is komen ze voor behoorlijke uitdagingen te staan. De boel moet worden verbouwd, er moet worden onderhandeld over de prijs. Er moet zo over alles worden nagedacht. Maar over één zijn ze het snel eens: de menukaart moet vooral uit Hollandse specialiteiten bestaan. Kroketten, frikandellen en ballen gehakt.



En dat heeft succes. 'Sehr gut, sehr gut', krijgen de zussen en hun mannen van de gasten te horen nadat ze aan een groep van dertig gasten kroketten hadden voorgeschoteld. Astrid heeft geen spijt van het avontuur in Duitsland. "Maar", zegt ze meteen, "ik zou het in de toekomst wel anders doen. Met z'n vieren vanaf het begin, niet met twee vrouwen alleen."



Bekijk de uitzending hier.