Auto vliegt uit de bocht, raakt bomen en belandt in een greppel

RIJKEVOORT - Een auto is maandagochtend rond halfzeven uit de bocht gevlogen en in een greppel beland naast de Sint Anthonisweg in Rijkevoort. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.

De auto raakte, voordat die in de sloot belandde, ook nog twee bomen.



Beknelling

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumaheli opgeroepen. De automobilist zat bekneld en is door de hulpdiensten uit de auto bevrijd. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



Vanwege het ongeluk werd een rijstrook van de Sint Anthonisweg afgesloten.