Dit is het beste restaurant van Brabant

HEEZE - Restaurant Tribeca in Heeze is het hoogstgenoteerde Brabantse restaurant in de top honderd van restaurantgids Lekker. Tribeca staat in de prestigieuze lijst op plaats zeven. "Dit restaurant van Jan en Claudia Sobecki is geweldig", laten de juryleden weten.

Het restaurant in Heeze stijgt dertien plaatsen tegen opzichte van de lijst van vorig jaar.



De Lindehof

Tribeca neemt de titel 'Beste Brabantse restaurant in Lekker' over van De Lindehof in Nuenen. De Lindehof stond vorig jaar op plaats tien en nu op plaats negen. "Soenil Bahadoer brengt zijn gasten in vervoering met zijn exotische gerechten", complimenteert de jury van Lekker de Nuenense chef-kok.



In de top twintig van 'Lekker' staat nog een derde Brabants restaurant: het Osse Cordial. Dat is plaats vijftien toebedeeld.



Nieuw

Twee Brabantse restaurants zijn nieuw in de top honderd: Vista in Willemstad komt binnen op plek 95, Zout & Citroen in Oosterhout komt uit op plaats 83.



De volledige top honderd ziet er als volgt uit:



7. Tribeca (Heeze)

9. De Lindehof (Nuenen)

15. Cordial (Oss)

32. Treeswijkhoeve (Waalre)

34. Avant-Garde van Groeninge (Eindhoven)

49. Wollerich (Sint-Oedenrode)

63. Mijn Keuken (Wouw)

70. De Karpendonkse Hoeve (Eindhoven)

74. Wolfslaar (Breda)

79. De Zwaan (Etten-Leur)

83. Zout & Citroen (Oosterhout)

87. De Luytervelde (Eindhoven)

95. Vista (Willemstad)

97. By Pascal (Oosterhout)