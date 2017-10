Fran Sol reageert op steunbetuigingen: 'al die berichten geven me veel kracht'

TILBURG - Fran Sol heeft op zijn Instagramaccount gereageerd op alle steunbetuigingen. Bij het bericht is door Sol een foto van de wedstrijd van zaterdag geplaatst. Tijdens de wedstrijd lieten supporters van Willem II Spaanse vlaggen zien uit respect en als steun voor Sol.

Sol reageerde via Instagram. Hij schrijft dat hij 'erg blij is om bij Willem II te horen en dat hij fantastische vrienden heeft' bij de Tilburgse voetbalclub. De uitslag van de wedstrijd vindt hij ook niet belangrijk. 'Ze hebben gevochten als krijgers en de wedstrijd was gewoon goed', schrijft hij. Willem II verloor met 1-3 tegen Ajax.





Tumor

De aanvaller van Willem II moest donderdag geopereerd worden omdat er een tumor in zijn teelbal gevonden was. Veel fans stuurden massaal steunbetuigingen naar de Spaanse voetballer. Daarop reageerde hij zondag met een bericht op Instagram. Zo schrijft Sol dat alle reacties en berichten 'hem veel kracht geven'.



Ook zijn collega voetballers waren flink van slag door het nieuws over Sol. Jordens Peters vertelde dat het slechte nieuws over de populaire spits de spelersploeg 'niet in de koude kleren is gaan zitten'. "Het was een zware week, ook omdat het de derde wedstrijd in negen dagen was. Het heeft ons veel energie gekost. Op en naast het veld", zei Peters.



Lees ook: Willem II-fans maken grote indruk op spelers met acties voor Fran Sol