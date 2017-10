Dode bij ongeluk in keukenbedrijf Helmond

HELMOND - Bij een ongeluk in een bedrijf aan de Graandijk in Helmond waar keukenbladen worden gemaakt, is maandagochtend iemand omgekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Het is nog niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat. Het slachtoffer is tijdens de werkzaamheden bekneld geraakt.



De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, doet onderzoek.