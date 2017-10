Duizenden euro's voor songfestivalkleding van Sandra Reemer

EINDHOVEN - De veiling van de spullen van Sandra Reemer heeft bijna 23.000 euro opgebracht. De veiling Catawiki eindigde afgelopen zondagavond. Onder de topstukken zat onder meer een witgouden armband met briljant en diamant. Deze bracht 1500 euro op.

Sandra Reemer overleed begin juni toch nog vrij plotseling aan kanker. Zij werd 66 jaar oud.



Sandra Reemer werd bekend als zangeres. Zij deed onder meer drie keer mee aan het songfestival. Zij was geregeld te zien als presentatrice op televisie. Met Jos Brink vormde zij een bekend duo in het tv-programma Wedden, dat.



Songfestival jurken

Een groot deel van de opbrengst gaat naar het Liliane Fonds waar Sandra ambassadeur van was. De songfestivaljurken - waarmee Reemer in 1972 en 1976 aan het Eurovisiesongfestival meedeed - brachten elk 900 euro per stuk op. Het songfestivaljasje leverde slechts 350 euro op.



Een acrylschilderij van Anton Heyboer werd geveild voor 1550 euro. Twee zigzagstoelen van ontwerper Gerrit Rietveld brachten 2000 euro op. Het topstuk was een Yamahavleugel, die was goed voor 4500 euro.



Goede doel

Galerie Art Dumay uit Nuenen die de spullen veilde, wil nog even wachten op de definitieve cijfers. Het is daarom onduidelijk of de opbrengst volgens verwachting is.