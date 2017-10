Man wil ruzie sussen, maar wordt met een mes gestoken

De verdachte is na de steekpartij gevlucht

SINT WILLEBRORD - Een 47-jarige man en een 38-jarige vrouw zijn bij een steekpartij zondagmiddag in Sint Willebrord gewond geraakt. De vrouw had rond half één in de Boterbloemstraat ruzie met de verdachte en werd daarbij geslagen. De 47-jarige man schoot haar te hulp en werd vervolgens gestoken met een mes. Ook de vrouw raakte gewond.

De ruzie tussen de vrouw en de verdachte was waarschijnlijk een ruzie in de relationele sfeer. Na de steekpartij sloeg de verdachte op de vlucht. De politie weet wie hij is, maar heeft hem nog niet kunnen aanhouden.

Beide slachtoffers moesten aan hun verwondingen worden behandeld. Er is aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak.