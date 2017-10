Willy van de Kerkhof: 'PSV gaat als een raket naar de titel'

EINDHOVEN - "PSV gaat als een raket naar het landskampioenschap." Voetbalcommentator Willy van de Kerkhof is zwaar onder de indruk van zijn club. De Eindhovenaren staan na tien speeldagen op 27 punten en gaan ruim aan de leiding in de eredivisie.

"De koppositie begint al wel te wennen", erkent Van de Kerkhof. "PSV heeft een geweldige start van het seizoen. Trainer Phillip Cocu heeft de juiste formatie gevonden, is mijn indruk."



Jürgen Locadia en Hirving Lozano zijn momenteel de twee smaakmakers bij de Eindhovense topclub. Lozano maakte al negen treffers, Locadia acht. "Dat komt door Luuk de Jong", meent de analist. "Hij zorgt er met zijn spel voor dat Locadia en Lozano de vrijheid te hebben te excelleren."



René van de Kerkhof was zondagmiddag, PSV won met 4-2 bij Vitesse, onder de indruk van Locadia. "Hij was de grote man." De 47-voudig international vindt dat PSV inmiddels dé titelfavoriet is. "PSV was tegen Vitesse niet te stoppen. Ze gaan met Ajax dit seizoen vechten om het kampioenschap."



Willy van de Kerkhof is ook lovend over de Eindhovense selectie. Hij stelt dat PSV zelfs de nodige toppers achter de hand heeft. "Denk bijvoorbeeld aan Steven Bergwijn. PSV heeft een hele goede selectie. Nogmaals: als een raket gaan ze op weg naar het kampioenschap."PSV-watcher Rik Elfrink van het ED verwacht, net als René van de Kerkhof, dat de titelstrijd tussen de clubs uit Eindhoven en Amsterdam zal gaan. "De prestaties van PSV zijn ongekend. Ze zijn dit seizoen gewoon erg goed. Maar Ajax schrijf ik nog niet af."Volgens Elfrink is Lozano dit seizoen de smaakmaker. "Hij is messcherp en fit, ook in wedstrijden waarin PSV minder speelt. PSV heeft vier spelers die makkelijk scoren. Naast Locadia en Lozano zijn dat Gastón Pereiro en Marco van Ginkel. De rest van de ploeg heeft een dienende rol. En dat wordt goed ingevuld. Ik zie zelden iemand door de ondergrens zakken."Voor koploper PSV wacht zondagmiddag een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Concurrent Ajax speelt op dezelfde dag thuis tegen FC Utrecht.