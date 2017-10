Weegschaal, verpakkingsmateriaal en drugs in de auto, politie pakt bestuurder op

De politie nam de auto en de spullen in beslag.

SPRANG-CAPELLE - Twee auto’s, twee heren en een sterke wietlucht. Het was genoeg voor de politie om de auto’s in Sprang-Capelle te doorzoeken. In een van de auto’s vond de politie (soft)drugs en spullen om de drugs te kunnen verkopen. De twee voertuigen stonden stil bij het benzinestation aan de Tilburgseweg.

In de auto lag een weegschaal en verschillende soorten en maten gripzakjes (zakjes met een hersluitbare sluiting). De bestuurder, een man van 34 jaar uit Loon op Zand is aangehouden. De auto, drugs en spullen zijn in beslag genomen.

Na de aanhouding doorzocht de politie ook zijn huis. Daar werd tweehonderd gram softdrugs, honderdvijftig xtc-pillen en meer dan vijftig gram amfetamine gevonden.