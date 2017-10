Kattengek Marcel Heijnen maakt een boekje met Aziatische winkelpoezen

HONGKONG - Kattenfoto's, veel mensen zijn er verkikkerd op. De beelden worden massaal geliket op Facebook. Iemand die veel indruk maakt met kattenfoto's is kunstenaar Marcel Heijnen. Hij werd in de jaren negentig door Philips als grafisch ontwerper uitgezonden naar Azië. Hij woont nu in Hongkong en heeft een boek gemaakt van zijn poezenfoto's.

"Ik vind ze sowieso leuk", vertelt Heijnen. "Ik heb altijd katten gehad, ik ben in Geldrop ermee opgegroeid. Toen ik verhuisde van Singapore naar Hongkong heb ik mijn dieren daar achtergelaten. In Hongkong viel mijn oog vervolgens op een kat op een toonbank. Daar maakte ik een foto van. Die vond ik leuk en zette ik op Facebook.



"En toen zag ik er nog een en nog een... Het viel me gewoon op. Ik vond het leuk omdat je het dier zag in de context van die oude winkels daar. Ik kreeg hier veel reacties op Facebook op. 'Daar moet je een boekje van maken', adviseerden sommige mensen me."



'Ik combineer twee werelden'

Dat heeft hij nu gedaan. Hij heeft wel een idee waarom zijn foto's zoveel mensen aanspreken. "Het speciale aan deze foto's is denk ik dat ik twee werelden - de oude, traditionele winkels in Hongkong en die katten - combineer."



Hij wijst erop dat Hongkong een snel groeiende stad is. "Het wordt er steeds netter. De jonge traditionele inwoners hebben een hang naar de oude identiteit. Als je die ziet verdwijnen, vind je het leuk als iemand die vastlegt. Met de katten vormt dit een gouden combinatie. Dat had ik zelf niet eens in de gaten. Ik heb ergens een gevoelige snaar geraakt."