Klooster Mariadal in Roosendaal wordt plek voor wonen en zorg, tuin groene hart van de stad

ROOSENDAAL - Klooster Mariadal in de binnenstad van Roosendaal wordt verbouwd tot een plek voor wonen en zorg. Op het complex komen vijftig nieuwe huizen. In kapel komt horeca en de enorme kloostertuin is straks voor iedereen toegankelijk. Dit plan was voor de provincie goed genoeg om het complex voor 3,3 miljoen euro aan het Roosendaalse bouwbedrijf BVR Groep te verkopen.

Uit bijna twintig plannen is gekozen voor het idee van het Roosendaalse familiebedrijf. Daarmee wordt langdurige leegstand in het hart van Roosendaal voorkomen.



"De BVR Groep zorgt voor een toekomstbestendige invulling van de plek , met behoud van het cultuurhistorisch erfgoed én met toegevoegde waarde voor Brabant en voor Roosendaal", aldus gedeputeerde Henri Swinkels. In november wordt het koopcontract getekend.De provincie kocht klooster Mariadal aan de Vincentriusstraat in 2013 aan, omdat het een belangrijke rol vervult in het verhaal van religieus Brabant. Vanuit dit klooster is het onderwijs aan meisjes in de provincie begonnen en uitgebouwd. Swinkels: "Het behoud van de cultuurhistorische waarden van het complex en de verhalen die bij het klooster horen zijn dan ook essentieel."In het klooster, met een hoofdgebouw van 7000 vierkante meter, moet een mix komen van wonen en zorg. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met het Roosendaalse Woonzorgcentrum St. Elisabeth, een plek in Roosendaal waar zusters wonen. In de kapel komt horeca met culturele en maatschappelijke functies. Naast het klooster komen nieuwe huizen.De nu nog verborgen kloostertuin, op het 4,3 hectare grote terrein, gaat flink op de schop en moet een nieuwe oase van rust worden in de binnenstad van Roosendaal. Vanaf het NS station is het winkelgebied te bereiken via de tuin. "Een entree van allure die bij een stad als Roosendaal past", aldus Wethouder Toine Theunis.In de voormalige boomgaard wordt een zogenoemde ‘Stroomgaard’ gerealiseerd. Dit wordt een proeftuin voor innovatie, met bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken en een warmte-koude opslag voor de woningen en het klooster.