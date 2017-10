Michael van Gerwen beste darter van Europa: 'Erg blij met deze prijs'

VLIJMEN - Voor het vierde jaar op rij mag Michael van Gerwen zich de beste darter van Europa noemen. De Vlijmenaar versloeg zondagavond Rob Cross in de finale. Dat deed hij door een 11-7 zege te boeken en een gemiddelde van 108.91 te gooien.

"Het was een geweldige finale", blikt Van Gerwen terug. "Rob zette me constant onder druk en ik moest hard mijn best doen. Eerlijk gezegd had ik niet door dat mijn gemiddelde zo hoog was, maar daar ben ik uiteraard erg blij mee."



De tekst gaat verder onder de beelden van de finale (de beslissende legs):



Mighty Mike heeft inmiddels een uitpuilende prijzenkast, maar dat houdt niet in dat deze titel hem niets doet. "Ik ben erg blij met deze prijs. Het voelt goed om weer met deze trofee te staan. Ik probeer altijd het beste uit mezelf te halen en gelukkig wordt dat nu beloond."Tegenstander Cross gooide een gemiddelde van 102.39 in de finale. Ook een schitterende score, maar dus niet voldoende voor de EK-titel. "Michael is een fenomeen. Ik kijk tegen hem op. Zoals hij een wedstrijd kan domineren is ongeëvenaard."Van Gerwen had ook mooie woorden over voor Cross, liet hij via Twitter weten.