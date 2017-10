Ontoerekeningsvatbare joyrider stal legertruck: 'Ik hoorde de stem van God'

OIRSCHOT - Wat ging er om in het hoofd van Alex van L. (21) uit Veldhoven? Dat was maandagochtend de belangrijkste vraag tijdens de rechtszaak in Den Bosch. Hij stal in juni een vrachtwagen van de militaire basis in Oirschot en ging joyriden. Justitie eist dat hij een jaar wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Zichtbaar gespannen, zit hij in de rechtszaal. "Ik ben zenuwachtig", geeft hij toe. Op 12 juni ging Van L. naar de hei, waar militairen aan het oefenen waren. "Ik ben zeer geïnteresseerd in Defensie", zo verklaart hij zijn bezoek. Hij had toen nog geen plan in zijn hoofd.



LEES OOK: Verwarde man steelt toegangspas legerbasis Oirschot en gaat joyriden met legertruck



'Journalist'

Hij reed per ongeluk zijn eigen auto klem en zag de militairen oefenen op de hei. Vervolgens stal hij een rugzak van een militair. In de tas zat een toegangspasje en een universele sleutel voor legertrucks.



"Ik zie mezelf als onderzoeksjournalist. Ik wilde laten zien dat de beveiliging slecht is. Ik kijk vaak naar Alberto Stegeman." Het plan bedacht hij ter plekke. Hij zei eerder 'de stem van God' te horen.



Hij besefte dat het gevaarlijk was. "Toch zouden ze niet zomaar op me gaan schieten", dacht hij. Vervolgens reed hij met de truck door Eindhoven. Ook probeerde hij met de pasjes van de militair een telefoon te kopen in een winkel.



Dat mislukte. "Ik wilde filmen wat ik deed en ik wilde zien hoever ik kon gaan." Even later werd hij opgepakt.



'Doel bereikt'

"Ik had het anders moeten aanpakken", geeft hij toe. "Ik heb de regels van onderzoeksjournalistiek misschien verkeerd begrepen." Toch vindt hij dat zijn doel wel is bereikt. "Ik heb laten zien dat de beveiliging niet goed was."



Justitie gelooft zijn verhaal niet. Uit een rapport blijkt dat de man last van psychoses heeft. Van L. zou volledig ontoerekeningsvatbaar zijn, blijkt. Daarom wordt geen straf tegen hem geëist. De officier van justitie eist dat hij een jaar wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.



Drugs

De man gaf bovendien aan regelmatig amfetamine te gebruiken, om zijn ADD te onderdrukken. Ook gelooft hij in ufo's en verschillende complottheoriën. Zo zegde hij zijn baan als autotechnicus op omdat hij denkt dat er mensen zijn die de bevolking willen uitroeien.



De man zit sinds zijn daden vast. De rechter doet volgende week uitspraak, op verzoek van zijn advocaat.