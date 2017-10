Weer verdachte vrijgelaten in Bredase liquidatiezaak

BREDA - Opnieuw is een verdachte in de liquidatiezaak rond de Bredase autohandelaar Peter van der Linde vrijgelaten. Een 34-jarige man uit Sint Willebrord is op vrije voeten gesteld, omdat er tot nu toe niet genoeg bewijs is voor zijn betrokkenheid.

De man werd aangehouden omdat hij vermoedelijk de vluchtauto heeft bestuurd, maar daar zijn nu dus niet voldoende aanwijzingen voor, stelt justitie. Hij blijft wel verdachte. In mei werd ook al een verdachte uit Etten-Leur vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Alleen de vermoedelijke schutter Corné R. (43) uit Sprundel zit nog vast.

Het 60-jarige slachtoffer Peter van der Linde werd begin januari doodgeschoten. Hij was op een feestje in café ’t Hoekske in Breda en toen hij die zaak uitliep werd-ie onder vuur genomen. Hij overleed ter plekke.

De woonwagenbewoner en autohandelaar was een bekende van de politie. En hij hoort bij de vriendenkring van Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender.