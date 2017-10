Minnaar werd met messteken in zijn hart gedood in slaapkamer van vriendin

BREDA - Marc Janvier (46) uit Bergen op Zoom is doodgestoken in de slaapkamer van zijn vriendin. Hij stierf door meerdere messteken in zijn hart. Dat werd maandag bekend na de eerste rechtszaak over het relatiedrama, afgelopen zomer.

De steekpartij was op 23 juli terwijl de twee kinderen van de vrouw en verdachte Michel van E., lagen te slapen. Wat er precies gebeurde in het huis aan de Paracelsuslaan is nog in onderzoek.



Die nacht kwam Van E. het huis binnen en ging hij naar zijn slaapkamer. Daar lagen zijn vrouw en minnaar Marc Janvier in bed. Waarschijnlijk ontstond een vechtpartij, want de verdachte raakte zelf gewond. Daarna stak hij Janvier dood met een mes. Over een motief is nog amper gesproken maar bekend is wel dat de verdachte en zijn vrouw relatieproblemen hadden.



Nabestaanden

Michel van E. (45) uit Bergen op Zoom verscheen maandag voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank in Breda. Op de publieke tribune zat een grote groep nabestaanden. De rechtbank sprak haar medeleven uit.



Volgens de officier van justitie is het onderzoek nog in volle gang. Tien rechercheurs werken er aan. Ze hebben al diverse keren de verdachte verhoord. Ze bekijken ook camerabeelden en brieven. Verder zijn er huizen doorzocht en de auto van de verdachte.



Mobieltje verdachte

Momenteel is er nog onderzoek gaande naar de telefoon van de verdachte. De politie wil weten waar de man, op welke tijden precies was. Mogelijk vertelt zijn gedrag iets over zijn plannen die hij had om Janvier wat aan te doen.



De rechtbank vroeg aan Van E. of hij wil meewerken aan het onderzoek en dan vooral het psychiatrische onderzoek naar zijn geestelijke toestand. Van E. antwoordde instemmend. Hij maakte een kalme indruk in de zaal.



Uitstel

De zaak is uitgesteld tot 11 januari. Ook dat wordt weer een tussentijdse zitting omdat het OM verwacht dat pas half januari de eerste rapporten klaar zijn en dat daarna het proces wordt hervat. In de tussentijd zit de verdachte in de cel in voorarrest.