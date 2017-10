Georganiseerde hennepteelt in Brabant: opnieuw vijf verdachten vast

TILBURG/GOIRLE - De politie heeft opnieuw vijf verdachten aangehouden voor georganiseerde hennepteelt in Brabant. Het gaat om vier mannen (27,41, 42 en 52) uit Tilburg en een man (46) uit Goirle. Twee van hen hebben banden met motorclub Satudarah.

In hetzelfde politieonderzoek werden op 9 oktober zes arrestaties verricht. Tijdens de grote politieactie werden toen zestien panden in Tilburg, Eindhoven, Goirle en Kaatsheuvel doorzocht.



Explosieven

In totaal deden aan de actie zo'n 150 agenten mee. Naast drugs werd er toen ook gezocht naar wapens, explosieven en bewijs voor witwaspraktijken.



Na de actie, begin deze maand, ging het onderzoek verder. Maandagochtend werden de nieuwe verdachten van hun bed gelicht. De verdachten zitten vast.