Carnavalskraker Vrouwkes bereikt magische grens van 10 miljoen views op YouTube

EINDHOVEN - 'Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een bochel en de ander die loopt recht', Rob Kemps aka Snollebollekes heeft het hier natuurlijk over de Vrouwkes. En laat dat nummer nu net de magische grens van tien miljoen views op YouTube hebben bereikt. "Als je dit toen tegen me had gezegd had ik je nooit geloofd."

Tien miljoen views. Dat zijn aantallen waar zelfs de Brabantse hitkanonnen van weleer alleen maar van kunnen dromen. Het is een nacht, de beste bekeken YouTubevideo van Guus Meeuwis, komt met 6,5 miljoen views niet eens in de buurt. Frans Bauers klassieker Heb je even voor mij moet het zelfs doen met een ‘schamele’ 985 duizend.



En dan te bedenken dat Vrouwkes, geüpload in 2013, niet eens een videoclip heeft. Alleen twee felgekleurde balletjes die drie minuten lang in beeld op en neer stuiteren. "Toen stond Snollebollekes nog zo in de kinderschoenen, we hadden helemaal geen middelen voor videoclips", zegt Kemps.





Vrouwkes werd in 2013 geüpload en was het startschot van de carrière van Snollebollekes. Het nummer kwam terecht op de elfde plek in de Single Top 100 en bracht Kemps, en medebedenkers Jurjen Gofers en Maurice Huisman, op feesten en festivals door het hele land. "Op dit moment treden we zo'n driehonderd keer per jaar op."Een geheim voor het succes heeft Kemps, die benadrukt bescheiden te willen blijven, niet echt: "Het is gewoon een heel catchy nummer."Het succes van Kemps blijft niet bij Vrouwkes. Ook andere nummers als 'Springen Nondeju' doen het steengoed. Voor Kemps is het een bevestiging dat zijn stijl: feestmuziek, meer aandacht zou mogen krijgen in traditionele media. "Net als bij hiphop heeft feestmuziek een hele grote aanhang, maar komt het bijna nooit op radio of televisie. Dat maakt zulke cijfers op YouTube wel heel lekker."Inmiddels is Kemps alweer druk met een volgende kraker, maar daar mag hij nog niks over zeggen. Alleen dat die waarschijnlijk eind november online zal komen. Tot die tijd moeten de liefhebbers het nog even moeten doen met zijn oudere nummers.