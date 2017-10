Pechvogel Bartholomew Ogbeche dolblij met rentree bij Willem II

TILBURG - Bartholomew Ogbeche maakte zaterdag, na ruim negen maanden blessureleed, zijn rentree voor Willem II. Het was de twee keer sinds zijn komst naar Tilburg dat de aanvaller langdurig langs de kant stond.

Ogbeche kwam in januari 2016 naar Willem II. Hij brak vrij snel daarna zijn schouder. Begin dit jaar scheurde hij een kruisband in zijn knie. De pechvogel kwam daardoor in 22 maanden in Tilburgse dienst slechts tot 19 wedstrijden. Daarin scoorde hij 2 goals.



'Mijn leven draait om voetbal'

"Ik ben blij terug op het veld te zijn", zegt de aanvaller. Hij maakte een moeilijke tijd door. "Als je zo lang langs de kant staat, is dat lastig. Mijn leven draait om voetbal. Ik heb werkelijk alles aan de voetballerij gemist."



Hij vervolgt: "Ik heb gedaan wat ik moest doen om zo snel mogelijk terug te keren op het veld. Ik wil het team weer graag helpen." Zin om terug te kijken op alle ellende heeft de Nigeriaan niet. "Dat ligt achter mij."



'B', zoals Ogbeche door alles en iedereen bij Willem II wordt genoemd, speelt maandagavond vermoedelijk mee met Jong Willem II. Daar doet hij wedstrijdritme op. Het scoren is hij nog niet verleerd, zo was hij voor de jeugdploeg deze maand al trefzeker.



Maar voor 'B' telt vooral de eredivisie (en dus het eerste team). "Ik heb lang gewacht op het moment dat ik mijn rentree kon maken", vertelt hij. "Ik ga door met hard trainen en hoop op meer speelminuten. Daarin probeer ik het team zo goed mogelijk te helpen."Ogbeche deed tegen Ajax acht minuten mee. Willem II verloor het duel zaterdag van de Amsterdammers met 1-3.