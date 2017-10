EK-goud lonkt voor Mathieu van der Poel en Maud Kaptheijns, maar maken ze het ook waar?

WESTERHOVEN - Mathieu van der Poel en Maud Kaptheijns reizen als topfavorieten af naar de Europese kampioenschappen veldrijden, zondag in het Tsjechische Tabor. Ze voeren de Nederlandse selectie aan van bondscoach Gerben de Knegt uit Goirle.

Van der Poel heerst tot dusver in dit seizoen. De oud-wereldkampioen boekte met zijn overwinning zondag in de Superprestige van Ruddervoorde al zijn elfde zege.



De rit van Van der Poel, zondagmiddag:



De grootste concurrent van 'VDP', de Belg Wout van Aert, ontbreekt overigens in Tabor. 'Bij de mannen is Van der Poel dé grote favoriet en zijn Lars van der Haar en Corné van Kessel serieuze podiumkandidaten'', aldus De Knegt.De uit Westerhoven afkomstige Kaptheijns is dit seizoen de openbaring bij de vrouwen. Ze won al vier races op rij in de Superprestige. "Ze is een grote favoriet met haar fantastische seizoensstart. Dat bewees ze afgelopen weekend nogmaals met twee overwinningen in Ruddervoorde en Rosmalen", zegt De Knegt.Hieronder is de race van Kaptheijns van zondag te zien. De tekst gaat verder onder de video.In de mannenselectie is Van der Poel niet de enige Brabander. Ook David van der Poel, Stan Godrie en Twan van den Brand gaan op jacht naar EK-goud. In de vrouwenploeg is Kaptheijns de enige Brabantse troef.De vrouwen komen zondagmiddag vanaf een uur in actie, de mannen beginnen om halfdrie.