Satudarah Breda over muurschildering kickbokslegende: 'Als Depla niet betaalt, doen wij het wel'

BREDA - Nu de gemeente Breda mogelijk een streep zet door de komst van een levensgrote muurschildering van kickbokslegende Ramon Dekkers, wil de Bredase afdeling van motorclub Satudarah geld inzamelen om toch het eerbetoon in de wijk Tuinzigt te krijgen.

De muurschildering moet komen op de zijkant van een huis aan de Ahornstraat. Op last van burgemeester Paul Depla wordt eerst onderzocht of Dekkers, die bijna vijf jaar geleden overleed, geen innige band met de motorclub had.



Inzamelingsactie

"Als de burgermeester dit een reden vindt om de muurschildering niet uit de gemeentekas te willen betalen, zullen wij geld gaan inzamelen om een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie initiatief", laat Satudarah Breda via hun advocaat weten.



Satudarah Breda betreurt het dat de vermeende ‘relatie’ mogelijk een einde maakt aan het initiatief van bewoners en nabestaanden. "Wij vinden dit respectloos naar een groot sportman, maar ook naar de initiatiefnemers. Wij zijn net als de rest van Breda trots op onze stadsgenoot, die helaas veel te vroeg gestorven is."



'Opgegroeid met kickbokser'

Volgens de motorclub is de enige link dat de leden van de motorclub met de kickbokser zijn opgegroeid. "We hebben hem zien groeien van lokale held tot internationale topper", aldus de motorclub.



De aanwezigheid van Satudarah op de begrafenis van Dekkers was volgens hen een eerbetoon aan de legende en een uiting van respect. "Meer niet", zegt de motorclub.



Legende

Thaibokser Ramon Dekkers overleed in 2013 tijdens een training in een tunneltje in Breda. 'The Diamond' Dekkers was een beroemdheid in Azië.



