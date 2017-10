Eindhoven krijgt eigen MH17-gedenkteken bij vliegbasis

EINDHOVEN - Naast het nationaal monument voor de slachtoffers van MH17 in Vijfhuizen, komt er ook een herdenkingsteken in Eindhoven. Dat moet voor de poort van de vliegbasis in Eindhoven komen. Daarvoor heeft de gemeente Eindhoven onlangs een vergunning afgegeven.

Het beeld met de titel 'Verbinding' is een initiatief van de stichting Walk-for-298. De plek moet een gedenklocatie worden voor nabestaanden en hulpverleners.



'Emotionele waarde'

De stichting had een grote voorkeur voor de locatie bij de ingang van de vliegbasis. Op deze plek werden de slachtoffers en nabestaanden met elkaar herenigd. De stichting is dan ook blij dat die wens in vervulling gaat.



LEES OOK: Anton en Hilda verloren in één klap hun zoon, schoondochter én kleinkind bij ramp met MH17



“Deze plek heeft een emotionele waarde. Het plantsoen waar alle rouwauto’s met de slachtoffers van de MH17 langs zijn gereden, is toegankelijk voor iedereen. Zo is het mogelijk dat iedereen die daar behoefte aan heeft, stil kan staan bij de dagen van de aankomsten’’, vertellen Ronald Rutten van de stichting Walk-for-298 en Anton Kotte namens de Eindhovense nabestaanden.



Beeld met steunpilaren

Het gedenkteken bestaat uit verschillende banden met teksten die samen een wereldbol vormen. De leegte daartussen memoreert aan de leegte die is achtergebleven door het wegvallen van de slachtoffers.



De wereldbol wordt ondersteund door drie pilaren die symbool staan voor de slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. Laatstgenoemden zijn een belangrijke ondersteuning geweest voor de nabestaanden. 298 stenen vormen samen de sokkel van het kunstwerk, waarbij elke steen symbool staat voor een slachtoffer.



Geen nationaal monument

De afgelopen anderhalf jaar zette de stichting zich in voor de komst van het Eindhovense monument. Zo werd er ruim tienduizend euro ingezameld voor de komst van het monument en zocht de stichting naar een geschikte locatie. Die is nu gevonden.



LEES OOK: Herdenkingsbos MH17 bijzonder voor Familie De Roo



Eerder bestond er nog een kans dat het nationaal monument in Eindhoven zou komen. Een meerderheid van de nabestaanden koos toen voor de locatie bij Schiphol, in Vijfhuizen.



Het Eindhovense beeld wordt de komende tijd gereed gemaakt voor transport. De stichting hoopt de herdenkingsplek, inclusief beeld, 24 maart te kunnen onthullen.