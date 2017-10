Bossche bollenvlaai: bakkers verenigen Bossche bol en Limburgse vlaai in één lekkernij

De Bossche bollenvlaai in de maak. (Foto: Patrick Dreuning)

DEN BOSCH - Wat krijg je als je de Bossche bol combineert met een Limburgse vlaai? Juist, de Bossche bollenvlaai. Twee bakkers gingen maandag de uitdaging aan om de zoete specialiteiten van Brabant en Limburg te verenigen.

Vorige week werd duidelijk dat de Bossche bol de Limburgse vlaai is gepasseerd als favoriete regionale lekkernij. Maar de vlaai staat op een mooie nummer twee. Dat bleek uit een peiling van reviewplatform Zoover.



Banketbakker Jan de Groot uit Den Bosch, bekend van de Bossche bollen en topvlaaienbakker Thijs Broekmans uit Panningen sloegen daarom de handen ineen. Het resultaat is de Bossche bollenvlaai.Het is nog niet duidelijk of de bakkers de vlaai ook gaan verkopen.