Grote twijfels bij Remy Bonjasky, gaat hij de strijd met Rico Verhoeven nog aan?

HALSTEREN - Het is geen uitgemaakte zaak dat Rico Verhoeven en Remy Bonjasky volgend jaar tegenover elkaar in de ring staan. De 41-jarige Bonjasky, die zondagavond een teleurstellende comeback maakte, houdt zich een beetje op de vlakte over zijn toekomstplannen.

Eerder dit jaar werd de wedstrijd tussen Verhoeven en Bonjasky aangekondigd. Er werd maandenlang over gespeculeerd, maar nadat de heren elkaar eind september de hand hadden geschud, leek het duel er definitief te komen.



"Als zo'n wedstrijd er komt, moet ik er eerst heel goed over nadenken. Willen doe ik wel, maar om dan ook de handtekening te zetten is een tweede. Op dit moment laat ik het open", zegt Bonjasky tegen Telesport over een clash met de man uit Halsteren.Bonjasky denkt dat het leeftijdsverschil een te belangrijke rol speelt. Hij is zelf deĀ 40 gepasseerd, terwijl Verhoeven 28 jaar is. "Wat zullen de fans zeggen? Remy je hebt het weggegeven, want je had eigenlijk niet tegen hem moeten vechten. Het leeftijdsverschil zegt gewoon heel veel."Het was de bedoeling om het titanenduel in 2018 plaats te laten vinden. Het gespeculeer over de wedstrijd zal, door de uitspraken van Bonjasky, voorlopig niet stoppen.Bonjasky ging zondagavond bij zijn rentree onderuit.