Nergens is het ontoegankelijker dan bij de tennisclub in Best

BEST - Het is niet echt een titel om trots op te zijn, maar eigenlijk is Lawn Tennisvereniging Best er wel blij mee. De club is uitgeroepen tot Meest Ontoegankelijke Situatie van Nederland 2017. De kantine van de tennisvereniging is alleen bereikbaar via een trap. Maar door de verkiezing te winnen, komt er nu wel meteen een oplossing: een plateaulift.

Wendy Legierse-Louwers gaf de tennisvereniging op. Ze zit sinds twintig jaar in een rolstoel. Ze vindt het leuk om haar tennisvrienden en man te zien spelen en slaat zelf af en toe ook een balletje. Maar de trap op het sportpark maakte het niet makkelijk voor haar.



“We zaten eerst bij Bata Tennisclub, maar die vereniging houdt volgend jaar op te bestaan. Daarom moesten we uitwijken naar LTV Best. En daar kan ik niet lekker warm in de kantine kijken of na afloop nog gezellig iets drinken samen. Het clubhuis is alleen maar bereikbaar via een steile trap”, vertelt ze.



Oproep Facebook

Wendy maakte daarom samen met wat vrienden foto’s van de situatie. Ze had een oproep van theatermaker Marc de Hond en Thyssenkrupp Encasa Nederland, een liftenbedrijf, op Facebook gezien. Zij waren op zoek naar de meest ontoegankelijke plekjes in Nederland.



“Wonder boven wonder wonnen we de verkiezing ook nog. Het is voor de club naar dat ze de titel krijgt, maar er zit natuurlijk wel een mooie prijs aan vast. Het wordt nu meteen met een paar weken opgelost. En niet alleen ik kan nu naar boven, maar ook mensen die slecht ter been zijn of een kinderwagen of rollator bij zich hebben.”

De secretaris van de club, Hans van Broekhoven, deelt die mening. “Zo’n titel is natuurlijk iets negatiefs, maar we kunnen het nu wel omdraaien tot iets positiefs. Mensen die graag willen komen kijken en minder valide zijn, kunnen nu toch naar boven.”