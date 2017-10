Man uitgescholden voor homo en ernstig mishandeld: 'Ik dacht dat ik verloren was'

TILBURG - Een man is tijdens een uitgaansavond in de Heuvelstraat in Tilburg door vier mannen achtervolgd en uitgescholden voor homo. Niet lang daarna sloegen ze hem zonder enige aanleiding in elkaar. De politie liet maandagavond in het programma Bureau Brabant beelden van de daders zien. Ze hoopt dat getuigen zich melden.

Tijdens de mishandeling viel het slachtoffer op de grond, waarna de daders met volle kracht op hem in schopten en sloegen. De man werd meerdere malen tegen zijn hoofd geschopt. “Ik dacht dat ik verloren was”, zei het slachtoffer anoniem in Bureau Brabant. “Het had me niet verbaasd als dit helemaal fout was afgelopen.”



De man brak tijdens het voorval zijn schouder op drie plekken en zijn enkel. De mishandeling houdt hem nog dagelijks bezig. “Mijn leven krijg ik maar moeilijk op de rails. Vooral de jongen in het lichtblauwe shirt is me bijgebleven. Die had een blik in zijn ogen, zo agressief, die zie ik nog elke nacht voor me.”De politie heeft geen beelden van de mishandeling zelf, maar wel van de daders van net voor de mishandeling. Het gaat om vier jonge mannen, die voor de mishandeling al in de buurt rondhingen.Daarom roept de politie getuigen op om zich te melden. Wie iets heeft gezien, kan contact opnemen via de tiplijn 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Wie liever vertrouwelijk praat met iemand van het Team Criminele Inlichtingen kan bellen met 079-3458999.Daarbij hoopt de politie ook dat een specifieke getuige zich meldt die de daders heeft geprobeerd tegen te houden. Het gaat om een jongen met donkere krullen.In de uitzending van Bureau Brabant was ook aandacht voor pinfraude en cashtrapping in Goirle en een overval op een broodjeszaak in Tilburg.Pinfraude in GoirleOverval op broodjeszaak in Tilburg