EINDHOVEN - Zin om een lekker hapje te eten, maar weet je niet waar? Wellicht biedt het culinaire vakblad Lekker uitkomst. Maandag werd de top honderd van beste restaurants bekendgemaakt. Veertien Brabantse restaurants hebben een plekje in deze ranglijst gekregen.

Restaurant Tribeca in Heeze is het hoogst genoteerde Brabantse Restaurant in de top honderd. Het restaurant staat in de prestigieuze lijst op plaats zeven. "Dit restaurant van Jan en Claudia Sobecki is geweldig", laten de juryleden weten.

De Lindehof

Tribeca neemt de titel 'Beste Brabantse restaurant in Lekker' over van De Lindehof in Nuenen. De Lindehof stond vorig jaar op plaats tien en nu op plaats negen. "Soenil Bahadoer brengt zijn gasten in vervoering met zijn exotische gerechten", complimenteert de jury van Lekker de Nuenense chef-kok.



In de top twintig van 'Lekker' staat nog een derde Brabants restaurant: het Cordial in Oss. Dat is plaats vijftien toebedeeld.



Nieuw

Twee Brabantse restaurants zijn nieuw in de top honderd: Vista in Willemstad komt binnen op plek 95, Zout & Citroen in Oosterhout komt uit op plaats 83.



In de Lekker-gids staan in totaal vijfhonderd restaurants. Om de ranglijst samen te stellen, bezoekt een team van professionele proevers anoniem de verschillende restaurants.



De Brabantse restaurants in de top 100:



7. Tribeca (Heeze)

9. De Lindehof (Nuenen)

15. Cordial (Oss)

32. Treeswijkhoeve (Waalre)

34. Avant-Garde van Groeninge (Eindhoven)

49. Wollerich (Sint-Oedenrode)

63. Mijn Keuken (Wouw)

70. De Karpendonkse Hoeve (Eindhoven)

74. Wolfslaar (Breda)

79. De Zwaan (Etten-Leur)

83. Zout & Citroen (Oosterhout)

87. De Luytervelde (Eindhoven)

95. Vista (Willemstad)

97. By Pascal (Oosterhout)



De top 10 van 'Lekker':



1. De Librije (Zwolle)

2. Inter Scaldes (Kruiningen)

3. Ciel Blue (Amsterdam)

4. De Leest (Vaassen)

5. FG Restaurant (Rotterdam)

6. Librijes zusje (Amsterdam)

7. Tribeca (Heeze)

8. Joelia (Rotterdam)

9. De Lindehof (Nuenen)

10. Beluga Loves You (Maastricht)