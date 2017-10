Rel over muurschildering van kickbokslegende duurt voort, familie teleurgesteld in gemeente Breda

BREDA - De familie van de overleden kickbokser Ramon Dekkers is teleurgesteld dat de gemeente mogelijk een streep wil zetten door de muurschildering van hun zoon. De suggestie dat de kickboksgrootheid mogelijk betrokken zou zijn bij motorbende Satudarah noemen ze onzin.

De muurschildering moet komen op de zijkant van een huis aan de Ahornstraat. Maar op last van burgemeester Paul Depla wordt nu eerst onderzocht of Dekkers, die bijna vijf jaar geleden overleed, geen innige band met de motorclub had.



Mike Tyson

Volgens stiefvader Cor heeft de kickbokser niks met Satudarah te maken. “Ramon was aan niemand verbonden. Hij had maar één idool, dat was Mike Tyson.”



Broer Nick snapt weinig van het aangekondigde onderzoek: “Ze moeten trots zijn dat onze stad zo’n grote sporter heeft gehad.” Ivonne Peters, een buurtbewoner die heeft gepleit voor de muurschildering, richt zich tot de burgemeester. “Hij moet zijn excuses aanbieden aan de familie.”



Satudarah reageerde zelf al eerder door te stellen dat de enige link van de club met de kickbokser was dat de leden waren opgegroeid met de kickbokser. De club kondigde tegelijkertijd ook aan dat ze bereid zijn om de muurschildering desnoods zelf te betalen.