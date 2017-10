Moerdijkers voelen zich belazerd en gaan verhaal halen bij de provincie

MOERDIJK - Een groep Moerdijkers heeft maandagavond actie gevoerd tegen de komst van windmolens in hun gemeente. Ze voelen zich belazerd. Daarom zijn ze verhaal gaan halen bij een besloten informatieavond van de provincie in Zevenbergschen Hoek. Die was bedoeld voor mensen die direct in de buurt van een windmolen komen te wonen. "Dat doen wij toch ook," schertste een Moerdijkse vrouw.

“Moerdijk ligt al in zo’n rothoekje. Het industrieterrein, uitbreiding van de spoorbaan, ingeklemd tussen twee snelwegen en nu dit weer,” somt een van de Moerdijkers op. Maar dat de windmolens er komen is niet misschien nog niet het ergste. “Ik ben het meest boos omdat er andere verwachtingen zijn gewekt.”



Wergroepen

Een jaar lang spraken burgers in werkgroepen met de provincie over 11 varianten waar de windmolens zouden kunnen komen. Afgelopen donderdag, toen het besluit bekend werd gemaakt, bleek er ineens een twaalfde variant. De gemeente Moerdijk kijkt straks tegen 10 windmolens aan van zo’n 210 meter hoog.



“Alle werkgroepen zijn gewoon genegeerd, terwijl er een gedragen voorstel lag. Vervolgens lapt de provincie alles aan zijn laars en gaat gewoon zijn eigen gang,” aldus Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk.De provincie had al gehoord van de actie van de Moerdijkers. Ze werden dan ook ontvangen met een kopje koffie en in een zaaltje te woord gestaan. Echt vuurwerk werd het niet. “Laat die gedeputeerde het dan zelf maar eens uit komen leggen in Moerdijk,” was de wens. Daar was de vertegenwoordiger van de provincie het wel mee en dat ging hij voorleggen aan Gedeputeerde Erik van Merriënboer.