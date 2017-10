Auto op z'n kop in greppel, bestuurder gewond naar het ziekenhuis

SOMEREN - Op de A67 is maandagavond een ongeluk gebeurd bij de afslag Someren. Een automobilist raakte van de weg en de auto belandde op z'n kop in een greppel. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een traumahelikopter landde op de weg en er kwam een ambulance naar de plek van het ongeluk. De gewonde man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.



De afrit Someren werd tijdelijk afgesloten.