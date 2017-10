'Onmenselijke omstandigheden in terrorismecel Vught'

VUGHT - Gevangenen die in de speciale terrorismeafdeling zitten in Vught worden daar onder onmenselijke omstandigheden vastgehouden. Hetzelfde geldt voor gedetineerden in De Schie in Rotterdam. Dat stellen Amnesty International en het Open Society Justice Initiative (OSJI) in een rapport dat dinsdag wordt gepubliceerd.

'Mensen worden buitensporig lang opgesloten in hun cel', staat in het rapport. De gevangenen zitten vaak 19 tot 22 uur vast in een eenpersooncel. 'In drie gevallen kwamen deze omstandigheden neer op langdurige eenzame opsluiting, wat volgens internationale mensenrechtenstandaarden ten strengste verboden is.'



Vernederende visitaties

Gevangenbewaarders zouden daarnaast vaak ingrijpende en vernederende visitaties uitvoeren. Daarbij is de gedetineerde volledig naakt. Ook worden verdachten samen en onder dezelfde omstandigheden vastgehouden met mensen die al veroordeeld zijn van een terroristisch misdrijf. 'Zelfs iemand die geen bewezen bedreiging voor de veiligheid vormt, kan in een van de zwaarste detentieregimes van het land worden vastgehouden', stelt Amnesty International.



De Nederlandse autoriteiten hebben beloofd enkele hervormingen door te voeren, maar deze zijn volgens de mensenrechtenorganisaties onvoldoende om 'de ernstige mensenrechtenzorgen weg te nemen'. Amnesy en OSJI roepen op tot onmiddellijke, grondige, onafhankelijke en onpartijdige inspectie van, en sterker toezicht op de terrorismeadelingen.