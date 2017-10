Half miljoen verlies voor NAC

BREDA - NAC Breda heeft dit seizoen een verlies geleden van ruim 500.000 euro. Dat maakte de directie van de voetbalclub maandag bekend tijdens de aandeelhoudersvergadering.

De club stelt dat het verlies beperkt is gebleven door de transfer van Nemanja Gudelj naar Tianjin Teda FC en de transfer van clubtopscorer Cyriel Dessers naar FC Utrecht. Weliswaar daalde de opbrengsten uit wedstrijdbaten (minus 202.000 euro) en sponsoring (minus 252.000 euro) ten opzichte van het seizoen daarvoor, toch vielen deze opbrengsten iets hoger uit dan vooraf begroot.



Daarbij heeft de daling van de personeelskosten, onder andere door de verlaagde spelersbegroting, flink bijgedragen aan de beperking van het verlies.







Verwacht financieel herstel

NAC heeft nu een negatief eigen vermogen van minus 600.000 euro, maar de club denkt niet in de problemen te komen. Door de terugkeer in de eredivisie is de verwachting dat er snel financieel herstel komt.