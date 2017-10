Ernstig ongeluk met vrachtwagen en vier auto's, één rijstrook A2 bij Maarheeze weer open

MAARHEEZE - Op de A2 richting Eindhoven is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd waarbij vier auto's en een vrachtwagen betrokken zijn. Een van de auto's zou daarbij ook in brand zijn gevlogen. Ten minste een persoon is gewond geraakt. De snelweg ter hoogte van Maarheeze was enige tijd helemaal afgesloten, rond kwart voor acht ging de linkerrijstrook weer open.

Tussen Nederweert en Maarheeze stond iets voor acht uur een file van elf kilometer. Ter hoogte van knooppunt Het Vonderen is een omleiding ingesteld. Het verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en A67.





Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bergingswerkzaamheden zijn volop in gang.