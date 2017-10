Addy van den Krommenacker had meer verwacht van veiling spullen Sandra Reemer

DEN BOSCH - "Ik vond het tegenvallen, had met name verwacht dat er meer kleren zouden worden verkocht. Ook die prachtige vleugel is blijven staan.” Vanuit modestad Milaan kijkt Addy van den Krommenacker wat teleurgesteld terug op de veiling van een aantal eigendommen van Sandra Reemer, die in juni overleed.

De Bossche couturier en de uit Sint-Michielsgestel afkomstige zangeres en presentatrice waren vrienden voor het leven. Het was Reemers laatste wens om na haar dood een veiling te laten houden om haar bezittingen voor het goede doel van de hand te kunnen doen. De expositie en de veiling van die stukken begonnen onlangs, op haar verjaardag.



'Het heel erg spannend'

Van den Krommenacker had gehoopt dat het uiteindelijke bedrag van 23.000 euro hoger was uitgevallen. "Het was vooral zondag, op de laatste dag van de veiling, heel erg spannend. Wat zou er geboden worden? Ik heb het helemaal meebeleefd. Het was ontzettend emotioneel."



"Aan elk van die jurken en andere zaken van Sandra zit een eigen verhaal vast. Je kunt je voorstellen dat deze veiling nogal inhakt. Het is een emotioneel proces bij mij. Ik had er heel veel moeite mee. Ik snap dan ook niet dat die vleugel er nog staat. Componist Ferdi Bolland heeft er zoveel muziek mee gemaakt."



'Wie zijn de kopers?'

Voor het Yamaha-muziekinstrument werd niet meer dan 4500 euro geboden en dat was onder het minimumbedrag. De vleugel werd daarom niet verkocht, enkele andere kavels wel, maar wat nu?



Is de ontwerper, die als een moederkloek waakte over de bezittingen van zijn oogappel, alle verkochte spullen op slag kwijt? Gelukkig niet.



"Ik wil graag weten welke mensen voor die stukken betaald hebben. Het gaat toch onder meer om een van de jurken waarmee Sandra aan het Songfestival heeft meegedaan. Die hebben echt grote waarde en niet alleen voor mij. Ik heb tijdens het inrichten van een expositie met onder meer die kleding van Sandra gemerkt dat veel personen haar een warm hart toedragen."



'Sandra wordt niet vergeten'

"Er waren mensen die wel drie keer terugkwamen. Om te zien wat ze aan heeft gehad, wat ze in haar plakboeken heeft bewaard. Dat doet me ondanks haar overlijden toch wel goed. Dat Sandra zeker nog niet vergeten is."



Van den Krommenacker zal er zelf ook aan meewerken om de geliefde vrouw in ere te houden. Hij heeft een aantal jurken 'achtergehouden'. Een aantal hiervan gaat hij woensdag veilen voor het Liliane Fonds, waarvan Reemer ambassadrice was.



"Ik weet zeker dat die dan meer gaan opbrengen voor een goed doel, klinkt het, ondanks alle verdriet dat bij Van den Krommenacker nog niet verwerkt is, optimistisch.