Twee Bredanaars opgepakt voor gewelddadige overval op gezin

BREDA - De politie heeft dinsdagochtend twee verdachten aangehouden in verband met de gewelddadige overval op een gezin in Ulvenhout. Daarbij werd het hoofd van de vader ingeslagen met een honkbalknuppel. Het gaat om twee mannen uit Breda van 24 en 21 jaar.

In de nacht van 17 op 18 juni drongen twee mannen met bivakmutsen het huis aan de Dorpstraat binnen. Dat gebeurde kort na middernacht. Het echtpaar wachtte op zijn kinderen die bijna thuis waren.



De vader werd door een van de overvallers zeer ernstig mishandeld met een honkbalknuppel en ook de kinderen kregen klappen toen de daders er met hun buit vandoor wilden gaan.



Nadat ze de slachtoffers hadden vastgebonden, gingen de overvallers ervandoor met de auto van het gezin. Even later probeerden ze te pinnen met de gestolen pinpassen.



Opsporing verzocht

Na de overval startte de politie een uitgebreid onderzoek. Mede door tips na aandacht voor deze overval in Opsporing Verzocht en het onderzoekswerk van het rechercheteam zijn de twee verdachten in beeld gekomen. De mannen zitten in volledige beperking.