'Landelijk experiment met vrije wietteelt in Brabant', zegt burgemeester Mikkers van Den Bosch

DEN BOSCH - Een landelijk experiment met vrije wietteelt zou in Brabant moeten worden gehouden. De nieuwe burgemeester van de gemeente Den Bosch, Jack Mikkers, pleit hiervoor. Hij legde dit maandagavond uit tijdens een commissievergadering.

Mikkers vertelde dat de vijf grote Brabantse gemeenten met een eenduidige aanpak en voorstel zullen komen. Bij de voorbereiding is ook een aantal gemeenten buiten onze provincie betrokken, zo meldde de burgemeester. Het experiment is opgenomen in het regeerakkoord.



'In Brabant'

Het is voor Mikkers om het even in welke stad het experiment gaat plaatsvinden, als het maar in Brabant gebeurt, zo zei Fouad Kabbouti, die de vergadering van de commissie Bestuurszaken van maandagavond voorzat. Wellicht zou de B5, die gevormd wordt door de vijf grootste gemeenten in de provincie, zich er deze week weer over gaan buigen.