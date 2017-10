Boeren moeten alsnog veestapel verkleinen, hof vernietigt uitspraken rechtbank

DEN HAAG - Melkveehouders in ons land, dus ook in Brabant, moeten zich toch houden aan de nieuwe fosfaatregeling. Dat wil zeggen: hun veestapel terugbrengen naar het niveau van 2015. Het gerechtshof in Den Haag heeft dit bepaald.

Eerder had de rechtbank in Den Haag een groep boeren die daartegen protesteerden, gelijk gegeven. Het Openbaar Ministerie ging tegen dit vonnis in hoger beroep.



'Nieuwe wet kost geld'

De rechtszaken waren door melkveehouders aangespannen, omdat door een nieuwe wet boeren niet meer koeien in bezit mogen hebben dan in 2015. Als dit wel het geval is, dan kost ze dat geld. De boeren die namens ruim vijftig collega's de zaak aanhangig hadden gemaakt, werden bijgestaan door advocaat Joost de Rooij in Tilburg. Volgens hem is er de afgelopen jaren in de sector veel geïnvesteerd in bedrijven.



Door de wet zou dit allemaal voor niets zijn geweest en daarom zou de overheid met een goede compensatieregeling moeten komen, zo zei de advocaat eerder tegen Omroep Brabant.

'Niet ongeremd groeien'

De voorzieningenrechter was dit voorjaar gevoelig voor deze argumenten en stelde de regeling buiten werking. Het hof vindt echter dat de toenmalige staatssecretaris van Landbouw duidelijk genoeg was en dat bedrijven niet ongeremd zouden kunnen groeien.



Ook is het in de ogen van het hof nog maar de vraag of de omstreden regeling tot zulke onevenredige gevolgen leidt. De melkveehouders die naar de rechter waren gestapt, hebben onvoldoende duidelijk gemaakt wat de nadelige consequenties voor hen persoonlijk zouden zijn geweest.



'Inkrimping nodig'

Het hof in Den Haag vindt dat veehouders na het afschaffen van de melkquota hadden kunnen weten dat inkrimping van de veestapel nodig is om een mestoverschot te voorkomen. Met dit standpunt werden de zes vonnissen van de rechtbank in het voorjaar vernietigd.



Ondanks deze tegenvaller is de strijd nog niet verloren, zo meldt een collega van De Rooij. Volgens haar biedt de uitspraak voldoende 'open eindjes' om een vergelijkbare zaak, die nog door het hof moet worden behandeld, optimistisch tegemoet te zien. In die nieuwe zitting gaat een groep namens ongeveer driehonderd andere gedupeerde veehouders de strijd aan met de Staat. Het zal volgens de verdediging wel een hele klus worden om per veehouder uit te dokteren wat de precieze gevolgen zijn.