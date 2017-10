Pinpas en pincode gestolen van supermarktklant, daders zijn spoorloos

GOIRLE - De politie is op zoek naar een man en een vrouw die in Goirle een pinpas hebben gestolen. Dit gebeurde in een supermarkt op De Hovel.

De daders keken daar de pincode van het slachtoffer af, stalen daarna de bankpas en namen korte tijd later geld op bij een pinautomaat van de Rabobank in Goirle.

Op bewakingsbeelden is duidelijk te zien hoe de mannelijke dader de bankrekening van het slachtoffer plundert. De politie is op zoek naar deze man en de vrouw die hem hielp.



Pinpasfraude is een groot probleem: bijna vier op de tien mensen hebben er wel eens mee te maken gehad. Daders kiezen niet zelden oudere, weerloze mensen uit als slachtoffer, aldus de politie. Het is niet bekend of het in deze zaak ook aan de orde is.