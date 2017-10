Vader van kickbokser Rico Verhoeven overleden

HALSTEREN - De vader van Rico Verhoeven is overleden. Jos Verhoeven leed aan de ziekte van Alzheimer en koos er zelf voor om te stoppen met zijn gevecht tegen de ziekte. Dat laat de kickbokser uit Halsteren dinsdag weten via Instagram.

'Hij was taai, trots en eigenwijs, maar dit was iets waar hij zorgvuldig over heeft nagedacht', schrijft Rico over de keuze van Verhoeven senior om euthanasie te laten plegen. 'Daarom heb ik niets dan respect voor zijn besluit. Papa, we hebben samen veel meegemaakt maar ik zal je altijd missen met heel mijn hart.'





Op zijn Instagram-pagina stromen de condoleances binnen.