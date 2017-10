Monika en Wim nog vast op Fort Oranje: 'Ik kan niet eens naar de wc'

RIJSBERGEN - Ze hadden al een maand van camping Fort Oranje af moeten zijn, maar Monika en Wim Vink staan er nog steeds. Met zo'n 63 andere recreanten hoorden ze aan het begin van de zomer dat de camping in Rijsbergen ging sluiten. Het echtpaar staat er al 20 jaar, maar moest nu met caravan en al verhuizen. Dat is alleen nog niet gelukt.

"Ik word er helemaal gehyperventileerd van", zegt Monika. Door een aantal factoren heeft het stel uit Rotterdam nog niet kunnen verhuizen. En dat terwijl alle recreanten begin oktober, aan het eind van het seizoen, vertrokken zouden moeten zijn.



"Het vervoersbedrijf heeft steeds geen tijd en ze willen de caravan tegelijk met een andere verhuizen. En die eigenaar heeft ook geen tijd. Maar wij zitten maar te wachten. Ik vind het helemaal niet leuk meer zo."



LEES OOK: Laatste dag voor recreanten op Fort Oranje: 'Alles wat we opgebouwd hebben, moeten we slopen'



Monika en Wim horen bij de laatste vijf recreanten die nog op de camping zitten. De caravan van het echtpaar Vink staat al een tijdje ontmanteld te wachten op de verhuizing. Monika is er al weken niet geweest. "Door de medicijnen die ik slik, moet ik 80 keer op een dag naar de wc. Maar dat kan daar niet meer, want de riolering is al afgesloten."



Gemeente betaalt verhuizing

Voor Monika en Wim kwam het nieuws dat ze de camping moesten verlaten als een schok. Ze zijn, zoals ze zelf zeggen, 'niet meer de jongsten', en hebben nu alles moeten afbreken om ergens anders weer op te moeten bouwen.



Gelukkig krijgen ze hulp van hun kinderen. En ook een beetje van de gemeente Zundert die de verhuizing betaalt. "Maar dat vind ik niet meer dan normaal. We moeten weg, dan ga ik niet de verhuizing zelf betalen waar ik geen geld voor heb", zegt Monika.

Het heeft voor Monika lang genoeg geduurd nu. "Ik moet een afspraak maken in het ziekenhuis, maar dat kan pas als die caravan verhuisd is", zegt ze. Ze hoopt dan ook dat het deze week eindelijk zo ver is. Dan kunnen de twee ook weer op hun gemak genieten van de caravan en hun vrije tijd.



Geen problemen

Volgens woordvoerder Louise Schneider van de gemeente Zundert is het leegruimen van Fort Oranje eigenlijk allemaal zonder slag of stoot verlopen.Van de 65 recreanten zijn de meesten een maand vertrokken.

Met de laatste mensen zegt de gemeente concrete afspraken te hebben gemaakt over een snel vertrek. Van de vertrokken recreanten met eigen caravan hebben sommigen hem naar een andere camping verhuisd, sommigen hebben hem gewoon laten staan.



De recreanten hebben vaak niks te maken met de missstanden op de camping, de aanleiding voor de sluiting. Ze brachten er jarenlang alleen hun vakanties door.

De vaste bewoners van de camping zijn nog lang niet weg. Er zitten nog zo’n 500 mensen, de meesten hebben een zorgindicatie. De gemeente wil begin december het laatste vak ontruimen, maar wil niet zeggen dat de camping dan ook echt leeg is. Dan moeten er nog veel vaste bewoners met een zorgindicatie aan een ander optrekje geholpen worden.



ZIE OOK: Fort Oranje: van gezellige familiecamping tot criminele woonwijk

ZIE OOK: Recreanten Fort Oranje weten nog steeds niet of ze 1 oktober weg moeten