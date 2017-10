Sanne Wevers op tournee met gouden Helmondse balk

UTRECHT - Alsof ze na jaren een oude liefde tegenkwam, zo spontaan en vooral zo emotioneel reageerde Sanne Wevers dinsdagmorgen toen ze oog in oog kwam te staan met haar gouden olympische balk. De balk, geproduceerd door Janssen-Fritsen in Helmond en waarop ze vorig jaar olympisch kampioene werd.

De 26-jarige turnster had het toestel sinds de Spelen in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro niet meer gezien. Het weerzien leidde tot een kippenvelmoment van jewelste, zo vertelt Stefan Groothuis. Hij is de woordvoerder van Sports for Children. Dit is een Helmondse stichting die gelieerd is aan Janssen-Fritsen en die zich over de balk ontfermt.



Direct na de Zomerspelen beloofde de gymtoestellenleverancier al dat de gouden balk aan Sanne zou worden geschonken. Pas eind vorig jaar kon hij worden verscheept naar ons land. Vervolgens moesten plek en dag worden gevonden waarop balk en turnster konden worden herenigd.Dat gebeurde dinsdagmorgen tijdens een congres voor sportmarketeers in Utrecht."De streepjes die er als afzetpunten voor haar olympisch nummer op waren aangebracht, stonden er nog op. Haar tweelingzus heeft de gehele overdracht gefilmd en gefotografeerd, het was onvergetelijk", vertelt Groothuis. "Dit is zo raar. Zo onwerkelijk. Hier heb ik gewoon goud op gewonnen", was Wevers’ eerste reactie, zo meldt RTV Oost.De balk is al die tijd in goede handen geweest bij Sports for Children. Het toestel was opgeslagen in een magazijn van duizend vierkante meter waar veel meer gymmaterialen liggen. De stichting knapt ze op en schenkt die aan scholen en verenigingen in landen waarvoor ze geen geld hebben.Groothuis: "Dan moet je denken aan Servië, Bosnië en Roemenië. Binnenkort gaan we met een vrachtwagen naar Oekraïne, maar om dit allemaal mogelijk te maken zijn we natuurlijk wel gebaat bij aandacht."En daaraan zal voorlopig geen gebrek zijn. De gouden balk is weliswaar eigendom van Sanne Wevers, maar de Oldenzaalse is net als onder anderen Epke Zonderland ambassadeur van Sports for Children . Bovendien blijft dit toestel van grote sporthistorische waarde in het magazijn van de stichting in Helmond liggen.Groothuis: "Het is de bedoeling dat de balk wordt gebruikt bij clinics die Sanne in den lande gaat geven. Wij rijden dan met onze wagen naar de plekken waar ze in actie komt." En de deelnemers aan de clinics hoeven niet bang te zijn: de klik tussen de Oldenzaalse en de balk is er nog altijd. In Utrecht verzorgde ze voor de deelnemers aan het symposium een gave demonstratie.