Smakelijk! Twee cafetaria's in Bergen op Zoom in Nederlandse top

BERGEN OP ZOOM - Liefhebbers van een vette bek komen in Bergen op Zoom goed aan hun trekken. Volgens vakblad Snackkoerier staan twee cafetaria’s in de stad in de absolute top van Nederland.

Het Strandhuys aan de Boulevard eindigde op plaats acht in de Nederlandse Cafetaria Top 100 en Eetwinkel De Hollandsche Tuyn aan de Huijbergsestraat schopte het zelfs tot plek drie. Het Strandhuys pakte ook de publieksprijs.



Brabant is sowieso goed vertegenwoordigd in de top 100, waarop twaalf cafetaria’s in onze provincie zijn terug te vinden.



Alle cafetaria’s die zich hadden ingeschreven zijn bezocht door mystery guests en een vakjury. De juryleden letten tijdens hun bezoek niet alleen op smaak en presentatie van de producten, maar ook op zaken als gastvrijheid, hygiëne, assortiment, originaliteit en uitstraling.