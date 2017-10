Celstraf voor man die Joeri Edelijn doodstak blijft tien jaar, hof legt ook schadevergoeding op

DEN BOSCH - Thomas van der V. is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel voor het doodsteken van Joeri Edelijn uit Oss. De 27-jarige man uit Uden moet ook een schadevergoeding van 29.000 euro betalen aan de vriendin van het slachtoffer.

Van der V. werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Tegen die straf ging hij in hoger beroep. De celstraf blijft hetzelfde, maar de Udenaar moet nu ook een flinke schadevergoeding betalen.



De medeverdachte uit Erp kreeg acht maanden cel. Hij ging ook tegen die straf in beroep, maar dat beroep werd tijdens het proces bij het hof weer ingetrokken. De man sloeg Edelijn die bewuste nacht meerdere keren.



Ruzie

Edelijn werd op 10 mei 2015 doodgestoken tijdens het uitgaan op de Markt in Uden. Daar ging een ruzie aan vooraf nadat Edelijn en Van der V. tegen elkaar waren gebotst. De zaak had een grote impact op de mensen in Uden. Op de plek waar Edelijn werd doodgestoken, ontstond een grote bloemenzee.



Tijdens de rechtszaak vorig jaar maakte de vriendin van Edelijn gebruik van haar spreekrecht. "De glans in het leven is er vanaf", zei ze toen. De woorden maakten indruk op Van der V., die moest huilen.