Zeven jaar cel voor schietpartij op Bredaseweg in Tilburg

TILBURG - De 45-jarige man uit Tilburg die in juli vorig jaar de partner van zijn ex-vrouw in de arm schoot, moet zeven jaar de cel in. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. De dader werd veroordeeld voor poging tot doodslag.

Het incident gebeurde op 20 juli op het terras van eetcafé La Rocha aan de Bredaseweg in Tilburg, waar het slachtoffer (35) op het terras zat.



Uit onderzoek bleek dat de Tilburger het eetcafé passeerde in zijn auto, de 35-man herkende en zijn voertuig parkeerde. Hij haalde een doorgeladen pistool tevoorschijn, verpakt in een tasje', en stapte op hem af.

De twee kregen een woordenwisseling, waarna de 45-jarige man schoot en het slachtoffer in de onderarm raakte.



Later meer.



LEES OOK: Gewonde bij schietpartij in Tilburg, verdachte aangehouden