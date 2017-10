Doorrijder nog niet gepakt, politie doet extra onderzoek op zebrapad in Breda

BREDA - ‘We roepen de bestuurder met klem op zich te melden’, zegt een politiewoordvoerster. Drie dagen geleden raakte een 34-jarige man zwaargewond toen hij ’s nachts door een auto werd geschept op een zebrapad in Breda. De automobilist reed na de klap door. Dinsdagochtend heeft de politie extra onderzoek gedaan op de Prinsenkade.

Daarbij bekeken verkeersdeskundigen de plaats van het ongeluk bij daglicht. Ook zijn er foto’s gemaakt en metingen gedaan. Ondertussen worden de beelden van beveiligingscamera’s in de buurt nauwkeurig bestudeerd. Het zebrapad ligt op een kruispunt dat door de buurt ‘het gevaarlijkst van de stad’ wordt genoemd.

Kritieke toestand

Het slachtoffer ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. ‘We hebben hem daarom nog niet niet kunnen spreken', aldus de woordvoerster. 'We hebben de afgelopen dagen al veel getuigen gesproken, maar we vragen mensen die iets gezien hebben dat nog door te geven.