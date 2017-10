Joshua Brenet kan PSV-record breken: 'Ik zie het als een zegen van God'

EINDHOVEN - Joshua Brenet kan zondag een PSV-clubrecord breken. Als de verdediger met PSV niet verliest van FC Twente, gaat een record van Berry van Aerle uit de boeken. De Helmonder bleef 49 eredivisieduels op een rij zonder nederlaag in het shirt van PSV. Brenet kan zondag de vijftig halen.

"Ik kan best trots op die reeks zijn. Maar eerlijk gezegd houd ik me er niet zo mee bezig", vertelt de PSV’er. "Ik wil gewoon iedere wedstrijd met deze club winnen en de drie punten pakken. Dat is het allerbelangrijkste."



Toch is het niet niets om zo lang zonder nederlaag te blijven. "Dat klopt. 49 is niet zomaar iets. Ik draai al een tijdje mee, het zegt wel wat. Het is natuurlijk wel mooi." Een verklaring voor de reeks heeft Brenet niet. "Is het geluk? Ik denk dat het een zegen van God is. Zo zie ik het zelf."



Berry van Aerle verdwijnt zondag dus wellicht uit de boeken. Brenet heeft geen contact met de Helmonder gehad. Hij probeert in te schatten hoe Van Aerle het ziet. "Misschien vindt hij het niet leuk dat ik zijn record kan afpakken. Ik hoop dat het team me helpt om zondag het record te pakken. Maar nogmaals: ik vind een overwinning veel belangrijker."Brenet heeft al wel een idee hoe hij zal reageren als hij het record in handen krijgt. "Als we winnen doen we sowieso een glaasje. Voor het record kan er nog wel een glaasje bij."Søren Lerby heeft overigens het ultieme record in handen. De Deen heeft een reeks van 59 wedstrijden op rij zonder nederlaag in de eredivisie op zijn naam staan. Dat deed hij in dienst van Ajax en PSV.