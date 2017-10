Politie in Breda en Eindhoven legt werk stil voor beter pensioen

BREDA/EINDHOVEN - De politie Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant hebben dinsdag twee uur lang het werk neergelegd. De politiemedewerkers willen met de werkonderbreking een betere pensioenregeling afdwingen.

Agenten moeten nu doorwerken tot hun 68e en dat vinden ze erg zwaar, zo vertelt Maarten Brink van politievakbond ACP. "De werkdruk is te hoog. Vooral de noodhulp is fysiek en mentaal te zwaar voor de oudere agenten."



Ziekteverzuim

Steeds meer politiemedewerkers halen niet de eindstreep en het ziekteverzuim rijst de pan uit. Daarnaast zijn oudere collega’s beperkt inzetbaar voor onregelmatig en zwaar politiewerk en dat trekt een zware wissel op jongere collega’s, aldus de vakbond.



Brink: "Voor politiemensen die zich fysiek en mentaal te pletter werken houdt het ergens op. Dat moment is aangebroken." Zo'n 250 politiemedewerkers in Eindhoven staakten dinsdagochtend tijdelijk hun werkzaamheden. In Breda deden zo'n honderd agenten aan de actie mee. De politie bleef tijdens de actie wel beschikbaar voor calamiteiten.