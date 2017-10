Yves (31) uit Breda laat met videoclip aan de hele wereld weten: Ik word papa!

BREDA - Een foto met een subtiele hand op de buik of je vertelt het tijdens een etentje. Er zijn allerlei manieren om te vertellen dat je een kind krijgt. Maar Yves de Morree uit Breda pakte het wel heel ludiek aan: hij schreef een liedje en nam zelfs een videoclip op.

‘Ik wilde iets bijzonders doen. En omdat ik sinds kort hobbymuzikant bent, dacht ik eigenlijk meteen aan een nummer’, vertelt de 31-jarige Yves enthousiast. ‘De tekst van ‘On the way’ was er zo. Ik denk dat ik in tweeënhalf uur klaar was.’



Opwinding

De ouders van zijn vriendin Simone (28) en zijn familie kregen het liedje te horen tijdens een gezellige borrel in de tuin. In eerste instantie had niet iedereen meteen door wat er aan de hand was. De zussen van Yves pikten de boodschap er op een gegeven moment wél uit. ‘Maar die begonnen er van opwinding doorheen te gillen, waardoor de rest niks meer hoorde’, lacht Yves.



Facebook

Omdat iedereen heel positief reageerde, besloot de Bredanaar de blijde boodschap nog mooier te verpakken: met een videoclip. Want een filmpje is makkelijk te delen op Facebook. En zo kon het nieuws met nog meer vrienden worden gedeeld. De clip werd opgenomen in het hart van Breda, onder meer op het Chasséveld, Grote Markt en de Sint Annastraat. En ook zijn zwangere vriendin zie je voorbijkomen.





Inmiddels is de video al honderden keren gedeeld en dat vindt Yves hartstikke leuk. ‘De hele wereld mag het weten en delen.’ 7 mei is Simone uitgerekend. De amateurzanger sluit niet uit dat de komst van de baby ook op originele wijze bekend wordt gemaakt.